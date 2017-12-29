ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Российской Федерации Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым

В поздравительной телеграмме Владимира Путина говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

Минувший год был ознаменован поступательным развитием российско-абхазских связей. Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по построению союзничества и стратегического партнерства на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Кавказском регионе.

Желаю вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Абхазии – благополучия и процветания».

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: политикаАвтор: Владимир Путин, Президент Российской Федерации