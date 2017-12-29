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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Российской Федерации Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым
В поздравительной телеграмме Владимира Путина говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.
Минувший год был ознаменован поступательным развитием российско-абхазских связей. Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по построению союзничества и стратегического партнерства на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Кавказском регионе.
Желаю вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Абхазии – благополучия и процветания».
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: политика
Автор: Владимир Путин, Президент Российской Федерации