Главная
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В поздравлении Р. Хаджимба говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени народа и руководства Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.
В уходящем году абхазо-российские союзнические отношения эффективно развивались на благо наших народов. Нам удалось достичь прогресса в деле укрепления договорно-правовой базы наших отношений, активизировать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, продвинуться по пути социально-экономического развития.
Уверен, что в следующем году и в дальнейшем под вашим руководством Российская Федерация будет продолжать свой путь сильной, сплочённой, динамично развивающейся страны, с великим народом, который гордится своим государством и с уверенностью смотрит в будущее. Хочу вновь выразить вам благодарность и признательность, за ваше особое отношение к Абхазии, прилагаемые вами личные усилия, направленные на поддержку нашего государства, обеспечение его безопасности и содействие социально экономическому развитию. Желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а всему многонациональному народу России – мира, добра и процветания».
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия