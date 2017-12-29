ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В поздравлении Р. Хаджимба говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа и руководства Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

В уходящем году абхазо-российские союзнические отношения эффективно развивались на благо наших народов. Нам удалось достичь прогресса в деле укрепления договорно-правовой базы наших отношений, активизировать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, продвинуться по пути социально-экономического развития.

Уверен, что в следующем году и в дальнейшем под вашим руководством Российская Федерация будет продолжать свой путь сильной, сплочённой, динамично развивающейся страны, с великим народом, который гордится своим государством и с уверенностью смотрит в будущее. Хочу вновь выразить вам благодарность и признательность, за ваше особое отношение к Абхазии, прилагаемые вами личные усилия, направленные на поддержку нашего государства, обеспечение его безопасности и содействие социально экономическому развитию. Желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а всему многонациональному народу России – мира, добра и процветания».

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия