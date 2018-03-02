ТАЙНЫ СТЕН ЗАМКОВ

Средневековые замки были не просто большими крепостями с массивными каменными стенами. Это были гениально разработанные укрепления, в которых использовалось множество остроумных и творческих способов защитить жителей замка от нападения врагов. Буквально все – от наружных стен до формы и расположения лестниц – было очень тщательно спланировано, чтобы обеспечить максимальную защиту обитателей замка.

Практически каждый замок окружал ров, заполненный водой. Одной из самых больших проблем жителей средневекового замка или крепости было то, что армия вторжения могла прокопать туннели под фортификациями и попасть внутрь замка. Туннели могли привести и к обрушению стен замка. Ров же предотвращал это, поскольку туннель, прокопанный под рвом, неизбежно заливало водой, и он обваливался. Концентрические круги: такими препятствиями были выжженное и перекопанное поле, внешняя стена, ров, внутренняя стена, башня донжона. Атакующей армии приходилось преодолевать каждое из этих препятствий по очереди. И это занимало много времени и усилий.

Но самым опасным местом замка были главные ворота. Они часто вели в небольшой дворик, на другом конце которого также находились еще одни ворота, оснащенные железной опускающейся решеткой. Если нападающие прорывались через первые ворота и оказывались в дворике, то решетка опускалась, и они оказывались в западне.

Да и лестничные клетки в средневековых замках на самом деле были очень тщательно продуманы: они почти всегда были винтовыми, очень узкими и строились по часовой стрелке. Это означало, что атакующим противникам, которые поднимались вверх по лестнице (причем по одному, ведь лестницы были узкими), было очень трудно сражаться, ведь у них меч был в правой руке. А поскольку по правую руку всегда находилась стена, у них не было возможности для замаха. У защитников же стена винтовой лестницы находилась по левую руку, поэтому они имели больше возможностей для замаха.

Средневековый замок был разработан до мельчайших деталей для защиты жителей. В каждом замке было много своих больших и маленьких секретов.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы