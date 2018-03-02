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LEBO EXTRA 02.03.2018

LEBO EXTRA

Гурманы знают: ничто не заменит кофе, только что сваренного в турке. Ультратонкий помол кофейных зерен от LEBO Extra предназначен именно для этого способа варки. И не забудьте, прежде чем налить кофе в чашку, добавить в турку ложечку холодной кипяченой воды: тогда гуща осядет на дно. А вы насладитесь стопроцентной арабикой, собранной на высокогорных плантациях Южной Америки, Азии и Африки. И ощутите легкие цитрусовые нотки и шоколадные полутона.


Номер:  20
Выпуск:  3621
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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