ЗНАЙ МЕРУ

Британские ученые сравнили объем винных бокалов за последние триста лет.

В начале XVIII века объем бокала составлял в среднем 66 мл, а сейчас – 449 мл! Максимальный рост пришелся на последние тридцать лет. По мнению авторов, увеличение объема бокалов связано с тем, что люди стали пить больше спиртного. Не исключено, что, изменяя размеры бокалов, можно регулировать потребление вина.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы