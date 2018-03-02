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ЗНАЙ МЕРУ 02.03.2018

ЗНАЙ МЕРУ

Британские ученые сравнили объем винных бокалов за последние триста лет.

В начале XVIII века объем бокала составлял в среднем 66 мл, а сейчас – 449 мл! Максимальный рост пришелся на последние тридцать лет. По мнению авторов, увеличение объема бокалов связано с тем, что люди стали пить больше спиртного. Не исключено, что, изменяя размеры бокалов, можно регулировать потребление вина.


Номер:  20
Выпуск:  3621
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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