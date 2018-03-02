Японская притча

АД И РАЙ

Самурай по имени Нобусиге пришел к Хакуину и спросил: «Правда ли, что есть рай и ад?»

«Кто ты?» – спросил Хакуин.

«Я – самурай», – ответил воин.

«Ты – солдат! – воскликнул Хакуин. – Что за начальник держит тебя в своем войске? У тебя лицо, как у нищего».

Нобусиге так рассвирепел, что начал вытаскивать свой меч, но Хакуин продолжал:

«У тебя есть меч! Но, наверное, он слишком туп, чтобы снести мне голову».

Когда Нобусиге вытащил меч, Хакуин заметил:

«Тут открываются двери в ад.»

При этих словах самурай понял, что хотел показать ему учитель, вложил меч в ножны и поклонился.

«Здесь открываются врата рая», – сказал Хакуин.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы