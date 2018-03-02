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02.03.2018
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
Японская притча
АД И РАЙ
Самурай по имени Нобусиге пришел к Хакуину и спросил: «Правда ли, что есть рай и ад?»
«Кто ты?» – спросил Хакуин.
«Я – самурай», – ответил воин.
«Ты – солдат! – воскликнул Хакуин. – Что за начальник держит тебя в своем войске? У тебя лицо, как у нищего».
Нобусиге так рассвирепел, что начал вытаскивать свой меч, но Хакуин продолжал:
«У тебя есть меч! Но, наверное, он слишком туп, чтобы снести мне голову».
Когда Нобусиге вытащил меч, Хакуин заметил:
«Тут открываются двери в ад.»
При этих словах самурай понял, что хотел показать ему учитель, вложил меч в ножны и поклонился.
«Здесь открываются врата рая», – сказал Хакуин.
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы