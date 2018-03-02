АРМЯНСКИЙ САМОРОДОК

«Если кто-то из армян, значит, маршал Баграмян», – говорили о нем в Советском Союзе. Самый известный советский армянин – маршал Иван Христофорович Баграмян. В прошлом году исполнилось 120 лет со дня его рождения и 35 – со дня его смерти.

Иван Христофорович Баграмян родился 20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1897 года, в селе Чардахлу Нагорно-Карабахской области, в семье рабочего-путейца. Начальное образование получил в армянской церковноприходской школе. До 1915 года успел окончить железнодорожное и техническое училища, став техником-практиком.

Весной 1915 года, узнав о политике геноцида турецких властей в отношении армянского населения, добровольно пошел служить в русскую армию, оставив работу на железной дороге. Баграмян вспоминал: «Меня направили в 116-й запасной батальон, где в ускоренном порядке я прошел подготовку перед отправлением на фронт. При этом я отчетливо понимал, что только плечом к плечу с российским солдатом мне будет под силу сражаться с врагом».

В 1920 году Баграмян вступил в Красную армию и участвовал в установлении советской власти в Армении и Грузии. С 1923 года около восьми лет командовал полком, был начальником штаба кавалерийской дивизии. В 1924-1925 годах проходил обучение в Высшей кавалерийской школе в Ленинграде, где в это же время учились Жуков, Рокоссовский, Еременко и другие командиры.

По словам Баграмяна, «все слушатели нашей группы были очень дружны, а дух соревнования только помогал в учебе, которая проходила с большим напряжением сил».

В 1934 году он окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, потом учился в Военной академии Генштаба, где после окончания два года успешно проработал старшим преподавателем. «Большая военная эрудиция. Волевой характер. Дисциплина безупречная», – говорилось в аттестационном деле. Но работа в академии не удовлетворяла Баграмяна, его не покидало желание получить назначение в войска.

В 1940 году полковник Баграмян получил должность начальника оперативного отдела штаба 12-й армии, а затем и всего штаба Киевского особого военного округа. В этой должности Баграмян встретил начало Великой Отечественной войны. «Мне довелось принимать самое непосредственное участие как в разработке оперативных планов округа накануне войны, так и в организации руководства боевыми действиями, которые развернулись летом 1941 года на огромной территории Советской Украины в крайне неблагоприятных для нас условиях», – писал в своих воспоминаниях маршал.

В апреле 1945 года Баграмян был назначен на должность командующего 3-м Белорусским фронтом. На этой должности он и пробыл до конца войны. Возглавляя сводный полк 1-го Прибалтийского фронта, принял участие в Параде Победы 24 июня 1945 года.

Сила воли, преданность своему делу и военные умения Баграмяна стали основными причинами высоких военных достижений во время Великой Отечественной войны. На протяжении всей жизни Ивана Христофоровича отличали личное обаяние и доброжелательность ко всем без исключения окружающим людям. Эти его качества разряжали самую нервозную и напряженную обстановку. Маршал Советского Союза Баграмян умер 21 сентября 1982 года и был похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы