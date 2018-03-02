Во время дорожных тестов замечен кроссовер Mercedes-Benz GLE нового поколения

Фотошпионам удалось запечатлеть на видео кроссовер Mercedes-Benz GLE следующей генерации, который проходил дорожное испытание на территории Германии. Машина была полностью обклеена камуфляжной пленкой.

Судя по ролику, авто обладает более обтекаемым кузовом в сравнении с предшественником. Его разработали на основе платформы MRA, использованной при создании E-Class. В результате габариты модели увеличились, однако масса машины, наоборот, уменьшилась.

Что касается линейки двигателей, то она, скорее всего, будет состоять из гибридной силовой установки и турбированных шестицилиндровых моторов. Позднее компания выпустит спортивную версию. Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы