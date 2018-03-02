ДЖЕНТЛЬМЕН С СИГАРОЙ

Уинстон Черчилль стал великим назло родителям

Отец Уинстона Черчилля приходился младшим сыном герцогу Мальборо. Так что его помолвка с дочерью американского финансиста Дженет Джером произвела шокирующий эффект на высшее общество. Герцог был в бешенстве и свадьбу запретил. Неожиданно за влюбленных заступился Эдуард, принц Уэльский. Став королем, он однажды в шутку напомнил об этом Уинстону: «Если бы не я, Вас не было бы на свете». Кстати, такие англо-американские браки чуть позже войдут в моду. А пока молодожены словно взялись досаждать главе семейства.

Их первенец, которого назвали Уинстоном, родился через семь с половиной месяцев после свадьбы – 30 ноября 1874 года, прямо в гримерной комнате особняка Мальборо. По официальной версии, у Дженет, слишком усердно танцевавшей на балу, произошли преждевременные роды.

Впрочем, они и маленького Уинстона не стали воспитывать. Отец был поглощен карьерой, а мать предпочитала вести образ жизни светской львицы.

Учился в детстве Уинстон плохо. Отец лишь вздыхал: «У мальчика нет ума, знаний и способностей к организованной работе, вместо этого – склонность к преувеличению и фантазии.

Черчилль окончил военное училище 20-м среди своего курса. Черчилль получил командировку на Кубу в качестве военного корреспондента газеты «Дэйли График».

В 1908 году после перестановок в правительстве Черчилль стал министром торговли и промышленности. На новом поприще он прославился способностью вникать во все нюансы даже совершенно незнакомого дела. Например, подсчитал экономическую выгоду от перевода часов на летнее время. В 1910 году он занял один из ключевых постов – министра внутренних дел.

Едва попав в правительство, Черчилль быстро пришел к весьма простым принципам, которыми руководствовался до конца карьеры. Он считал допустимым для политика говорить одно, а делать другое. Но при этом делать только то, что задумал, и идти до конца.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы