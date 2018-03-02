НАЧАЛОСЬ СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Казнили Джордано Бруно. Философ был арестован инквизицией по доносу и после семилетнего заключения сожжен в 1600 году как еретик. Вопреки распространенному мнению, его убежденность, что Земля вращается вокруг Солнца, не стала ключевым пунктом обвинения. Судя по сохранившимся материалам процесса, Бруно был признан еретиком, поскольку отрицал главные догматы церкви, такие как учение о причастии и о Троице.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы