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02.03.2018
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
Почему не застегивают нижнюю пуговицу пиджака?
По традиции
Однобортный пиджак современного вида появился на рубеже XIX-XX веков как повседневная одежда. Иногда его надевали для конных прогулок. Чтобы пиджак не стеснял движений, всадник расстегивал на нем нижнюю пуговицу, и это стало традицией. Есть, впрочем, еще версия, что такую моду ввел английский король Эдуард VII. Вследствие тучности он имел обыкновение оставлять незастегнутой нижнюю пуговицу своего жилета. Правило это распространилось затем на пиджак.
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы