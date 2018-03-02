Исследователи выяснили, что длительное пребывание в космосе грозит слепотой

При нахождении в космосе у человека происходит изменение структуры мозга и иных тканей головы, что негативно влияет на зрительные органы.

Специалисты провели обследование пятнадцати астронавтов и обнаружили у них деформацию диска оптического нерва. Она не представляет угрозы для здоровья, так как на Земле все приходит в норму. Однако частые изменения могут спровоцировать повреждение данного нерва, приводящее к множеству проблем с сетчаткой.

У некоторых астронавтов, побывавших на МКС, уже были обнаружены подобные проблемы. По этой причине исследователи уверены, что продолжительное нахождение в космосе способно привести к слепоте.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы