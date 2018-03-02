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02.03.2018
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
ШЕСТЬ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК В «ГРИППОЗНЫЙ СЕЗОН»
Одевайтесь по погоде.
Ешьте больше фруктов и овощей т.к. они богаты витамином С.
Не злоупотребляйте солью, частично замените ее ароматическими травами и различными специями.
Если вы курите, уменьшите количество выкуриваемых сигарет, а лучше вообще не курите, т.к. кроме интоксикации курение затрудняет снабжение организма кислородом и снижает содержание витамина С, стимулирующего иммунитет.
Не злоупотребляйте алкоголем.
Пейте много воды, около 2-х литров в день.
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы