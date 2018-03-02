ШЕСТЬ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК В «ГРИППОЗНЫЙ СЕЗОН»

Одевайтесь по погоде.

Ешьте больше фруктов и овощей т.к. они богаты витамином С.

Не злоупотребляйте солью, частично замените ее ароматическими травами и различными специями.

Если вы курите, уменьшите количество выкуриваемых сигарет, а лучше вообще не курите, т.к. кроме интоксикации курение затрудняет снабжение организма кислородом и снижает содержание витамина С, стимулирующего иммунитет.

Не злоупотребляйте алкоголем.

Пейте много воды, около 2-х литров в день.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы