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02.03.2018

ШЕСТЬ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК В «ГРИППОЗНЫЙ СЕЗОН»

Одевайтесь по погоде.

Ешьте больше фруктов и овощей т.к. они богаты витамином С.

Не злоупотребляйте солью, частично замените ее ароматическими травами и различными специями.

Если вы курите, уменьшите количество выкуриваемых сигарет, а лучше вообще не курите, т.к. кроме интоксикации курение затрудняет снабжение организма кислородом и снижает содержание витамина С, стимулирующего иммунитет.

Не злоупотребляйте алкоголем.

Пейте много воды, около 2-х литров в день.


Номер:  20
Выпуск:  3621
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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