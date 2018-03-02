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02.03.2018
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
КРАСОТА В ЗАКОНЕ
Забота о красоте может стоить женщине свободы. Внешний вид в Северной Корее регламентируется законом. Запрещены джинсы, короткие юбки, пирсинг, яркий макияж, татуировки. Всего пару лет назад женщинам разрешили носить черные колготки, брюки, серьги и туфли с открытым мысом. Большую часть жизни кореянки проводят в форме или строгом деловом костюме. Школьницы и студентки должны иметь короткие стрижки. Существует список рекомендованных причесок, из которого выбирают стрижку. Окраска волос под запретом. За соблюдением этих требований следят «инспекционные подразделения». Нарушительниц обязательного дресс-кода ссылают в трудовые лагеря.
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы