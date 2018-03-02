КРАСОТА В ЗАКОНЕ

Забота о красоте может стоить женщине свободы. Внешний вид в Северной Корее регламентируется законом. Запрещены джинсы, короткие юбки, пирсинг, яркий макияж, татуировки. Всего пару лет назад женщинам разрешили носить черные колготки, брюки, серьги и туфли с открытым мысом. Большую часть жизни кореянки проводят в форме или строгом деловом костюме. Школьницы и студентки должны иметь короткие стрижки. Существует список рекомендованных причесок, из которого выбирают стрижку. Окраска волос под запретом. За соблюдением этих требований следят «инспекционные подразделения». Нарушительниц обязательного дресс-кода ссылают в трудовые лагеря.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы