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02.03.2018
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
За счет средств Инвестиционной программы
Началась работа по укладке асфальта на улице Имама Шамиля в Сухуме. Об этом сообщил директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба.
Заказчиком проекта является УКС Сухума, а исполнителем – филиал ДРСУ-3. Общая протяженность дороги составляет чуть больше 1,3 километров, толщина асфальта – семь сантиметров. Сметная стоимость – 19 млн 400 тыс. руб.
Улица Имама Шамиля – объект 2016 года. Работы на ней затянулись в связи с проблемами с канализацией, которые уже устранены. Ремонт дорожного полотна осуществлен за счет средств, выделенных в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
Номер: 20
Выпуск: 3621
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс