За счет средств Инвестиционной программы

Началась работа по укладке асфальта на улице Имама Шамиля в Сухуме. Об этом сообщил директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба.

Заказчиком проекта является УКС Сухума, а исполнителем – филиал ДРСУ-3. Общая протяженность дороги составляет чуть больше 1,3 километров, толщина асфальта – семь сантиметров. Сметная стоимость – 19 млн 400 тыс. руб.

Улица Имама Шамиля – объект 2016 года. Работы на ней затянулись в связи с проблемами с канализацией, которые уже устранены. Ремонт дорожного полотна осуществлен за счет средств, выделенных в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс