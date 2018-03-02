А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ У НАШИХ СОСЕДЕЙ…

В главном военном ведомстве республики состоялось расширенное заседание по итогам работы за февраль 2018 года

В своем отчете начальник разведывательного Управления Минобороны Абхазии сообщил, что Грузия наращивает свою военную мощь и уже увеличила затраты на приобретение оружия: «Наблюдается активизация военных поставок и вооружения в Грузию. За последние два месяца Грузия закупила у Франции средства противовоздушной обороны, получила первую партию противотанковых комплексов. Идет поэтапная замена стрелкового вооружения советского производства, еще находящегося на вооружении», – сказал военный.

Он добавил, что в рамках рекомендации НАТО бюджет Минобороны Грузии на 2018 год приведен в соответствие со стандартами этого военного альянса и составляет 2,2% от ВВП. В сумме – это свыше 300 миллионов долларов.

В рамках военного сотрудничества с НАТО ведется активная подготовка вооруженных сил Грузии при участии иностранных инструкторов.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс