ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание комиссий по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летия международного признания Независимости Республики Абхазия и дал поручения соответствующим министерствам и ведомствам подготовить планы проведения праздничных мероприятий.

Президент подчеркнул, что в первую очередь свой план по подготовке к праздникам должно представить Министерство обороны в течение недели. «План Минобороны должен включать в себя информацию по количеству военной техники и необходимого обмундирования для проведения парада Победы», – сказал Р.Хаджимба.

Он отметил необходимость принятия Закона об утверждении медали «За Победу», разработанную Валерием Гамгиа. «Минобороны выпустит медаль к 25-летию Победы. Но мы до сих пор не приняли документ, подготовленный еще при Владиславе Ардзинба. Это Закон, утверждающий медаль «За Победу», – сказал Президент.

В ходе совещания Администрации Президента было поручено начать формировать списки людей, приглашенных на празднование Дня Победы и международного признания Независимости Абхазии. «Весь год должен пройти под лозунгом проведения этих мероприятий, и первый этап – это признание Независимости Абхазии», – подчеркнул Глава государства.

Он поручил Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия запланировать мероприятия к юбилейным датам. Министр Эльвира Арсалия проинформировала главу государства, что 16 марта совместно с Адыгейским симфоническим оркестром будет проведен концерт, первая часть которого будет официальной. «В день международного признания Независимости Республики Абхазия к нам приедет Академический русский народный хор Пятницкого. Мы планируем провести концерт в Абхазской государственной филармонии. Концертную программу будет предварять официальная часть», – сказала Э.Арсалия.

Р. Хаджимба подчеркнул, что необходимо благоустроить памятники в городах и районах республики. Глава государства поручил мэру города Сухума Адгуру Харазия привести в надлежащее состояние места активного посещения в праздничные дни.

Спикер Парламента РА Валерий Кварчия отметил, что государственный язык должен занимать достойное место при проведении праздничных мероприятий, вывески и баннеры должны быть на абхазском языке.

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс