ОН ДАЛ НАМ БОЛЬШУЮ ДОРОГУ

«Только по прошествии многих лет начинаешь понимать и осознавать, какого человека ты потерял», – так говорят на Востоке. Это не сухая констатация факта, а прошедшая сквозь время мудрость человечества. В обыденном общении, где наше сознание большей частью подчинено быстрому, а значит, неглубокому восприятию, можно и ошибаться, давая оценку человеку: еще вчера ты его жаловал, а сегодня проявляешь недовольство им.

После смерти Владислава Григорьевича Ардзинба мы полностью осознали, что его приход в Абхазию в страшное и тяжелое время был не стечением обстоятельств и неслучайностью. Наша история знает много примеров, когда народ и земля Апсны оказывались у черты, за которой стояло исчезновение. И именно в этот момент всегда появлялись лидеры, их действия были подчинены высшим силам, которые требовали от них: не бояться смерти и побеждать.

Владислав Ардзинба был таким. Поэтому мы выстояли в трех боях – становление новой республики, Отечественная война народа Абхазии и начало строительства самостоятельного государства.

Целеустремленность Владислава в делах, любовь к своему народу, бережная память о каждом погибшем за свободу сегодня заставляют нас взглянуть на его деятельность во благо Республики Абхазия другими глазами. Может быть, именно поэтому все чаще мы стали повторять: «Как его нам не хватает!»

На Востоке говорят: «Тот, кто видит ясно и не считает правым только себя, может обладать истиной. Но он себя не прославляет, поэтому имеет заслуженную славу и остается в памяти навсегда».

К Владиславу Григорьевичу Ардзинба в этот скорбный день эти слова относятся полностью.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 20Выпуск: 3621Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА