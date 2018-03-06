Найди отличия

Возможности интернета демонстрируют нам самые красивые деревья мира. «Просто не верится, что они растут на нашей планете!» – комментируют пользователи социальных сетей красочные фото диковинных растений мира. Все мы прекрасно знаем, что польза растений просто огромна. Благодаря деревьям мы получаем кислород, в лесах находят убежище животные и птицы. Но, помимо практической пользы, очень многие деревья и растения могут порадовать нас с эстетической точки зрения. Ведь красота этих растений просто поражает.

Среди 16 самых прекрасных растений мира я выбрала несколько растущих у нас в Абхазии и проследила судьбу деревьев, представленных в интернете, и тех, что растут у нас.

Мы в Абхазии, но мы не то что не любуемся красотой деревьев, мы вообще даже не хотим признавать их красоту и ценность. Мы устраиваем под ними апацхи, как в роще калифорнийских секвой по дороге на Рицу. Или вырубаем, чтобы посадить на их месте низкорослый кустарничек. Пилим, чтобы на месте эвкалипта срочно организовать магазинчик, не задумываясь, что эвкалипты были посажены в Абхазии, чтобы способствовать осушению болот на низменностях, сжигаем, потому что надо же как-то освободить территорию для каких-то важных коммерческих нужд...

Или просто вырубаем глицинию, как на набережной у выхода к ресторану «Амра», давно ожидающему реконструкции, или в центре города, на углу проспекта Аиааира и улицы Марра, где злосчастное дерево загораживало лестницу в магазин на втором этаже не так давно надстроенного здания. И это мы... Так кто мы на самом деле?

Номер: 21Выпуск: 3622Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА