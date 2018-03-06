УЧЕНИЯ ПО МАСКИРОВКЕ

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках проведения тактико-специального учения поставили аэрозольные завесы на местности общей площадью до 3 кв. км.

В ходе мероприятия на горном полигоне «Цабал» постановка завес выполнялась как в статическом положении, так и в движении для обеспечения скрытного передвижения войск на технике. Кроме того, химики-разведчики оборудовали наблюдательные посты, провели замеры радиации в воздухе, грунте и воде.

Также специалисты РХБ защиты отработали вопросы специальной обработки вооружения и военной техники мотострелковых подразделений, вышедших из условной зоны заражения.

Для выполнения поставленных задач военнослужащие применяли различные современные штатные средства – дезинфекционно-душевые установки (ДДУ) на базе автомобилей КамАЗ и термодымовую аппаратуру ТДА-2К.

В двухдневном учении принимал участие весь личный состав подразделений РХБ защиты базы, было задействовано до 20 единиц военной техники, в том числе комплексы дистанционной химической разведки «КДХР-1Н» и машины химической разведки «РХМ-6».

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 21Выпуск: 3622Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа