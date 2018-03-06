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Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту рад известию о восстановлении членства Олимпийского комитета России в Международном Олимпийском комитете.

Считаем, что данное решение позитивно отразится на развитии физической культуры и спорта не только в Российской Федерации и мировом сообществе, но и в Республике Абхазия. Ни для кого не секрет, что сегодня развитие спорта в Абхазии тесно взаимосвязано с Российской Федерацией. Многие абхазские спортсмены выступают за сборную РФ по различным видам спорта. И для нас очень важно, чтобы Российская Федерация принимала полноценное участие в международном олимпийском движении.

Номер: 21Выпуск: 3622Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту