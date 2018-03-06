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06.03.2018
Номер: 21
Выпуск: 3622
Рубрика: политика
Автор: В. МИРОНЕНКО, атаман Черноморского казачьего войска
ПРИЗЫВ АТАМАНА ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА АБХАЗИИ
Уважаемые соотечественники!
Призываю вас проголосовать за единственного и достойного кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина!
В.В.Путин – гениальный политик, с уникальными дипломатическими способностями.
Он является гарантом мира и стабильности в России и в Абхазии, способствует сохранению традиций, религии, чести, совести и достоинства народов России и Кавказа, борется с терроризмом и расизмом.
В.В.ПУТИН – НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
18 марта 2018 года
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
В. МИРОНЕНКО, атаман Черноморского казачьего войска
Номер: 21
Выпуск: 3622
Рубрика: политика
Автор: В. МИРОНЕНКО, атаман Черноморского казачьего войска