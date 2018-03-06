ПРИЗЫВ АТАМАНА ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА АБХАЗИИ

Уважаемые соотечественники!

Призываю вас проголосовать за единственного и достойного кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина!

В.В.Путин – гениальный политик, с уникальными дипломатическими способностями.

Он является гарантом мира и стабильности в России и в Абхазии, способствует сохранению традиций, религии, чести, совести и достоинства народов России и Кавказа, борется с терроризмом и расизмом.

В.В.ПУТИН – НАШ ПРЕЗИДЕНТ!

18 марта 2018 года

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

В. МИРОНЕНКО, атаман Черноморского казачьего войска

Номер: 21Выпуск: 3622Рубрика: политикаАвтор: В. МИРОНЕНКО, атаман Черноморского казачьего войска