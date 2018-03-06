Главная
06.03.2018
Номер: 21
Выпуск: 3622
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ АБХАЗСКОГО БРЕНДА
С 1 февраля по 28 февраля 2018 года на контрольно-пропускном пункте Рицинского реликтового национального парка было реализовано рекордное количество въездных билетов – 2 439, в том числе 2 347 взрослых и 92 детских билета на общую сумму 830 тыс. 650 рублей.
Показатель реализации билетов за февраль является самым высоким с момента образования Рицинского реликтового национального парка.
Благоприятные погодные условия и необычайно привлекательные пейзажи озера Рица привели к увеличению посещаемости Рицинского реликтового национального парка в зимний период.
Номер: 21
Выпуск: 3622
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс