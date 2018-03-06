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06.03.2018
Номер: 21
Выпуск: 3622
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия поздравила народного артиста Республики Абхазия Заура Чанба с 80-летием. «Вы много трудились на благо Абхазского государственного драматического театра, принимали участие во многих постановках, вели активную культурную жизнь. Вы – пример для молодежи, как человек, который всю жизнь посвятил театру»,– сказала она.
Заур Чанба поблагодарил министра за прием и поздравления. «Надеюсь, будущее поколение станет намного лучше нас и поднимет имидж театра на новый уровень», – сказал юбиляр.
Номер: 21
Выпуск: 3622
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс