«НАШ ПУТИН» – ТАК ЕГО НАЗЫВАЮТ МАТЕРИ АБХАЗИИ

Этот день им запомнился на всю жизнь. Осуществилась мечта увидеть воочию Президента великой России Владимира Владимировича Путина. Они мечтали обнять его как сына, сказать искренние слова благодарности за теплое, уважительное отношение к Абхазии, весомую поддержку во всем. И сегодня, в связи с предстоящими президентскими выборами в России, вспоминая о той встрече с Владимиром Путиным в разговоре с нашим корреспондентом, матери погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов не могут сдержать слез. То, что такой уважаемый, замечательный человек поклонился праху их сыновей в парке Боевой Славы и тем самым признал, что их гибель не была напрасной, глубоко тронуло их сердца, укрепило их душевные силы. Обращаясь мыслями в прошлое, председатель Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба рассказывает, с каким трепетом матери погибших ждали встречи с Президентом России, узнав о его визите в Абхазию:

– Владимир Владимирович должен был присутствовать на возложении цветов в парке Боевой Славы. Нас предупредили, что мы можем пообщаться с ним лишь только в том случае, если он сам проявит такое желание, подойдет к нам. Однако Заира Лагвилава, у которой война отняла единственного ребенка, сразу сказала нам: «Я хочу обнять его как сына. И обниму его». Ее поддержали и другие матери, ведь каждый из нас относится к Владимиру Владимировичу с большим уважением и любовью. И вот этот особенный для нас день наступил. Некоторые матери погибших пришли со своими внуками, с портретами своих погибших детей. И, конечно, каждый из нас был с букетами цветов – алых и белых роз. Владимир Владимирович Путин шел вместе с Сергеем Васильевичем Багапш, который тогда возглавлял наше государство. Я смотрела на российского Президента и видела, с каким почтением он возложил цветы к мемориалу. И чувство глубокой благодарности переполнило меня, даже дрожь по телу прошла, что человек такого ранга поклонился памяти наших погибших детей, признал нашу победу. Нам не пришлось ничего нарушать. Владимир Владимирович сам подошел к нам, и мы были счастливы безмерно. Мы мечтали по-матерински обнять его, но в то же время старались не проявлять назойливость. Поэтому всю теплоту своей души выразили через прикосновения к нему. И, как потом говорили многие из нас, каждая, погладив его по плечу, через него почувствовала своего сына. Позже от Сергея Васильевича я узнала, что Владимир Владимирович проникся нашим добрым отношением к нему, он сказал, что теплоту наших сердец ощущал во время всего пребывания в Абхазии.

Президент внимательно и с почтением выслушивал всех, кто обращался к нему. Валентина Ушакова – мать пропавшего без вести российского добровольца, державшая в руках фотографию своего сына, рассказала его непростую историю. Владимир Владимирович взял фотографию и передал кому-то для дальнейшего рассмотрения дела. И другие матери рассказывали о своих сыновьях. И он никого не обделил вниманием. А я выразила от имени всех матерей признательность за то, что он сделал для нас. Я старалась быть лаконичной, щадя его, и в то же время хотелось излить свою душу перед этим искренним, достойным человеком. Да, именно так мы, матери погибших, воспринимаем Президента России. И я уверена, что не только мы. Для нас нет сомнения, за кого голосовать на предстоящих выборах в России, потому что Путин в душе каждого из нас. Для нас он не просто Президент дружественной нам страны. Это дорогой человек, сумевший проникнуться нашей болью и сделать все для того, чтобы облегчить ее. И мы горды тем, что нам выпала честь быть союзником такой великой державы, которую возглавляет непревзойденный Президент Владимир Путин.

– Лично я каждый вечер перед сном молюсь за него перед иконой, – продолжила разговор вдова погибшего, сотрудница Движения матерей Мадина Чачхалиа. – Однажды мне приснился сон, что Владимир Владимирович приехал в мое родное село Кутол. Он прямо во двор ко мне вошел. С тех пор я еще больше мечтала его увидеть. Все в Абхазии с большим уважением относятся к нему. Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы свое будущее связываем с именем Путина, с Россией.

Встреча с российским Президентом, о которой рассказали матери, запечатлена на фотографиях, украсивших стены офиса Движения матерей. И эти кадры, отразившие мгновения жизни государственного деятеля, говорят очень многое о нем как о человеке – неравнодушном, с крепким внутренним нравственным стержнем, человеке, который никогда не бросит в беде. Поэтому матери погибших так уверены, что в Абхазии будут голосовать за Владимира Путина.

Подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 21Выпуск: 3622Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ