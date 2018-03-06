Нурий Тания избран председателем Конституционного суда Абхазии

Президент РА Р. Хаджимба поздравил Нурия Тания с избранием на должность председателя Конституционного суда Республики Абхазия.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность председателя КС РА.

В 2016 году Конституционным законом Республики Абхазия «О судебной власти» был создан Конституционный суд РА. Его создание стало важным этапом Конституционной реформы, проводимой руководством страны. Мы возлагаем серьезные надежды на этот высший орган судебной власти и видим его основной задачей обеспечение верховенства Конституции и сохранение основ правового государства.

Наша страна находится в процессе активного развития демократического правового государства, и на только что созданный Конституционный суд возлагается большая ответственность в реализации принципа верховенства права, совершенствования законодательства страны и обеспечения гарантий правовой защиты всех слоев населения.

Желаю Вам и Вашим коллегам успехов в непростом деле защиты конституционных устоев нашего государства».

Номер: 21Выпуск: 3622Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс