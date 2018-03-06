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ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Состоялась встреча статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина с Послом Абхазии в России Игорем Ахба, в ходе которой были обстоятельно обсуждены актуальные аспекты двусторонних отношений.
Российская сторона сообщила о готовности Дипломатической академии МИД России организовать в текущем году очередной курс повышения квалификации для абхазских слушателей. Рассмотрены планы совместных мероприятий в связи с предстоящим 10-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.
Особое внимание было уделено теме политического и практического сотрудничества двух стран в региональных и международных делах. Было отмечено, что при активном содействии России Абхазия продолжает успешно расширять международные контакты.
Номер: 21
Выпуск: 3622
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс