ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Состоялась встреча статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина с Послом Абхазии в России Игорем Ахба, в ходе которой были обстоятельно обсуждены актуальные аспекты двусторонних отношений.

Российская сторона сообщила о готовности Дипломатической академии МИД России организовать в текущем году очередной курс повышения квалификации для абхазских слушателей. Рассмотрены планы совместных мероприятий в связи с предстоящим 10-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Особое внимание было уделено теме политического и практического сотрудничества двух стран в региональных и международных делах. Было отмечено, что при активном содействии России Абхазия продолжает успешно расширять международные контакты.

Номер: 21Выпуск: 3622Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс