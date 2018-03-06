НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Россия – Абхазия

Во время проведения выборов президента РФ во всех городах и районах Республики Абхазия будет образовано 20 избирательных участков. Избирательные участки будут работать в воскресенье, 18 марта, с 8:00 до 20:00. Об этом проинформировал журналистов советник Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии Юрий Ясносокирский на очередном заседании «Клуба избирателей» в МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме.

«Клуб избирателей», организованный по инициативе ряда общественных организаций, объединяющих русскоязычных граждан Абхазии, работает под эгидой представительства Россотрудничества в Абхазии с 29 января. Цель клуба – привлечь внимание граждан России, проживающих в Абхазии, к президентским выборам в России, а также разъяснить детали процесса.

Чтобы повысить явку избирателей и продолжать работу по информированию населения о выборах президента России, Посольство Российской Федерации в Абхазии будет рассылать именные приглашения гражданам, которые состоят на консульском учете. Об этом сообщил на встрече «Клуба избирателей» консультант Россотрудничества Дмитрий Кононов.

– Очень важно обеспечить повышение явки избирателей в этом году, поскольку сейчас важный период для Российской Федерации, – сказал он. – Согласно статистике, в 2012 году явка составляла более 80%, в 2016 – около 20%. Для повышения явки необходимо информировать население и гостей Абхазии, являющихся гражданами России. С сегодняшнего дня мы начинаем рассылать именные приглашения гражданам, состоящим на консульском учете. Также специально для избирателей создана горячая линия Посольства РФ и информационно-справочного центра ЦИК РФ.

Дмитрий Кононов также уточнил, что для того чтобы человек был включен в список избирателей, надо подать заявление на включение в список, а если этого не сделано, то избиратель вносится в список в день голосования по устному сообщению, предъявив документ, удостоверяющим личность.

Юрий Ясносокирский отметил, что для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, будут организованы мобильные урны.

– Есть два основания, которые дают возможность проголосовать вне избирательного участка – болезнь и инвалидность. Начиная с 8 по 18 марта до 14 часов нужно подать устное (позвонить) или письменное заявление в любой близлежащий избирательный участок. Два человека с мобильной урной выедут, но следует отметить, что они не могут принять бюллетени от других членов семьи, кроме того, кто подал заявление.

Юрий Ясносокирский пояснил, какую отметку на бюллетене для голосования нужно сделать избирателю.

– Традиционно голосуют в Абхазии таким образом – вычеркивают фамилию. В России по-другому: нужно в квадратики в бюллетенях поставить любой значок – галочку, крестик или даже сердечко, – пошутил он. – Нельзя вычеркивать, в противном случае ваш бюллетень будет признан недействительным.

Юрий Ясносокирский заметил также, что и представители средств массовой информации должны соблюдать определенные правила на избирательных участках.

– Есть определенная процедура аккредитации. Просим ваши редакции направить в ближайшие от вас избирательные участки информацию о выездных группах, кто из журналистов будет присутствовать. В день голосования у журналистов должно быть направление редакции или редакционное удостоверение, паспорт, чтобы смогли сличить личность, – пояснил он. – На избирательном участке журналисты могут вести фото- и видеосъемку для голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателя. Фотоизображение избирателя не должно занимать большую часть кадра. Запрещается вести фото- и видеосъемку в местах для заполнения бюллетеня, то есть в кабинках. Нельзя делать фото- и видеосъемку заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов.

Граждане Российской Федерации, желающие проголосовать, должны иметь при себе действительный российский паспорт. С 4 марта начнется досрочное голосование для служащих в воинских частях на территории Абхазии.

Дополнительную информацию можно получить:

– по круглосуточному телефону Посольства РФ в Абхазии: +7 (840) 226-04-91;

– по телефону ЦИК РФ:

+7 (495) 727-20-18;

– по электронным адресам: rusembsukhum@mail.ru и www.cikrf.ru.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 21Выпуск: 3622Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ