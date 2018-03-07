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07.03.2018
Номер: 22
Выпуск: 3623
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета
ОТ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Холодный чай и холодный рис терпимы, но холодный взгляд и холодное слово невыносимы.
***
Говорить о женщине следует только с мужчинами.
***
Быть женщиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с мужчинами.
***
Мудрая женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине. И убирает соль из всего, что мужчина говорит ей.
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А вы знали, что жена с черным поясом по карате – это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж?
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Настоящая женщина любит всегда сильнее, чем любят ее, и в любви никогда не хочет быть второй.
***
Женщина всегда права!
Она не права, только когда виновата.
Но разве она виновата, что всегда права?
Номер: 22
Выпуск: 3623
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета