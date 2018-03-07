ОТ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Холодный чай и холодный рис терпимы, но холодный взгляд и холодное слово невыносимы.

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Говорить о женщине следует только с мужчинами.

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Быть женщиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с мужчинами.

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Мудрая женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине. И убирает соль из всего, что мужчина говорит ей.

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А вы знали, что жена с черным поясом по карате – это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж?

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Настоящая женщина любит всегда сильнее, чем любят ее, и в любви никогда не хочет быть второй.

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Женщина всегда права!

Она не права, только когда виновата.

Но разве она виновата, что всегда права?

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета