АБХАЗИЯ ОДАРИЛА РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН МИМОЗОЙ К 8 МАРТА

Экспортировано свыше 250 тонн мимозы

Всего за 2018 год прогнозируется экспорт 256 тонн акации серебристой. Если погодные условия позволят, выполнение плана возможно.

«В этом году первая поставка была в начале февраля. Хорошая погода позволила расцвести растению, пошли большие ранние поставки», – сказала начальник отдела таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния. Она отметила, что более объемные партии до 4-10 тонн вывозят юридические лица, а небольшие партии по 50-60 килограммов вывозятся физическими лицами.

В России акацию серебристую в обиходе часто называют «мимозой». Серебристая акация широко распространена на Черноморском побережье Кавказа, в частности, в Абхазии. Ее цветы являются традиционным подарком на 8 Марта.

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс