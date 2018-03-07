И ЭТО НАДО ПОМНИТЬ

Наша история: отклик читателя

В газете «Республика Абхазия» (№3, 22-23 января 2018 года) была опубликована статья доктора исторических наук, профессора, преподавателя АГУ А. Папаскир «40 лет знаменитому «Письму130-ти». Прочитав ее, я мысленно обратился к тем далеким дням, когда происходили изложенные в статье события, ведь они непосредственно коснулись и меня, и моих собратьев по перу, и многих других абхазских интеллигентов. Как указано в статье, «Письмо 130-ти» было отправлено в Москву, но один из его экземпляров – то ли копию, то ли оригинал – вернули из ЦК в Абхазобком. Письмо отдали в руки тем, на кого мы жаловались. Начали проводить расследование с тем, чтобы наказать авторов.

Многие тогда пострадали из-за этого письма. Некоторых сняли с работы. А в Союзе писателей Абхазии прошло партийное собрание, целью которого было осудить «Письмо…» и его подписавших. Алексей Джения – главный редактор журнала «Алашара», уже был наказан, его сняли с работы. Теперь стоял вопрос об исключении из партии и из Союза писателей Николая Хашиг и меня. На собрании присутствовал и третий секретарь обкома партии Лорик Маршания. Обстановка была очень напряженной. Первым предоставили слово Николаю Хашиг, чтобы он ответил, почему подписал, по их выражению, «антисоветское, клеветническое письмо». Николай Хашиг, будучи очень эмоциональным человеком по натуре, сказал несколько слов, разволновался, не смог говорить и сел. Я вышел, принес ему стакан воды. Тут Маршания обратился ко мне: «Пусть Джума Ахуба скажет». И я сказал. Я говорил более трех часов, хотя давали мне 5-7 минут, так как, узнав, что будет такое собрание, подготовился заранее, изложил свое выступление предварительно в тезисах. Потеряв терпение, Маршания воскликнул: «Если вам дадим строгий выговор, вы перестанете говорить?!» «Перестану, если будет сделано то, что требует абхазский народ», – ответил я.

В итоге Хашиг и мне дали по строгому выговору.

Спустя время пронесся слух, что приехал заведующий отделом кадров ЦК КПСС В. Бровиков. Мы, группа из 9 человек, пошли в обком партии. Он нас принял. И был несказанно удивлен, что бунтует, как он выразился, интеллигенция, а не простой народ. Мы рассказали, как преследуют тех, кто подписал письмо, и он заверил нас, что будут приняты соответствующие меры. Бровиков вышел из кабинета. Вернулся спустя время и сообщил, что приезжает секретарь ЦК КПСС И. Капитонов. Мы попросили организовать встречу с ним. Бровиков не возражал. И Капитонов нас принял. Он сказал, что Леонид Ильич Брежнев в курсе нашего письма и подчеркнул особо: «Снимите вопрос отделения Абхазии от Грузии. Это невозможно. Все остальные ваши вопросы будут положительно решены. Изложите кратко и отдайте Маршания». Пришлось согласиться, чтобы народу не стало еще хуже.

Кстати, через день вновь провели партийное собрание Союза писателей Абхазии, мол, сверху поступило указание строгие выговоры снять.

Безусловно, «Письмо 130-ти» сыграло большую роль в дальнейшей судьбе Абхазии. Появились Абхазский университет, Абхазское телевидение, а спустя время и радио, стали выходить журналы по культуре, образованию на абхазском языке, сократили рубку леса в Абхазии и др.

Я рад, что газета «Республика Абхазия» вспомнила знаменательную дату – 40 лет «Письму 130-ти». Прав автор статьи, который отмечает: «Если какие-то личности заслуживают упрека, то не потому, что они не подписали, а за то, что на протяжении 40 лет они старательно замалчивают это «Письмо…». Такие даты не должны забываться, ибо в них история народа, память о том, что ничто в жизни легко не дается.

Джума АХУБА, активный участник национально-освободительного движения, писатель, лауреат премии им. Д. Гулиа

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: обществоАвтор: Джума АХУБА, активный участник национально-освободительного движения, писатель, лауреат премии им. Д. Гулиа