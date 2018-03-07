РОЗЫ НА СНЕГУ

Невыдуманная история

Эта история из прошлой, советской эпохи. В то время, чтобы сделать достойный подарок женщине, нужно было иметь связи в определённых кругах. Ведь французские духи в то время были в большом дефиците, да и прочие женские аксессуары и косметику практически достать было невозможно.

Приближался женский день. Я задумалась: почему его празднуют 8 числа? Наверное, потому, что женщины – это восьмое чудо света. В этой шутке есть доля шутки, а остальное всё – правда. Я готовилась к свиданию с любимым человеком. Наступил долгожданный момент: мы удобно расположились в его «семёрке», эта машина была тогда самой модной – ВАЗ-007, и поехали в сторону Бзыбской Абхазии. Проехали мой любимый Новый Афон. Едем дальше, а подарка к празднику всё нет. Я подумала: «Может, он забыл, что сегодня 8 марта?». Подъехали к Рицинскому ущелью и по заснеженной дороге стали подниматься к озеру Рица. Честно говоря, было немного страшно, так как снега по дороге становилось всё больше и больше. Красота была просто неописуемая: на холмах, деревьях, речных берегах на солнце переливался свежий снег, ослепляя нас своей жемчужной белизной. Когда мы добрались до озера, я почувствовала, что меня ждёт сюрприз. Интуиция меня не обманула. Открыв багажник автомобиля, он достал большую охапку алых роз и положил их на снег. Я была в изумлении. Но это было ещё не всё. На стеблях роз лежала чёрная коробочка. Это были мои любимые французские духи. Праздник удался. Он запомнился мне на всю жизнь. Больше таких ощущений в женский день у меня не было.

Как поётся в песне: «Только раз бывает в жизни встреча, только раз сбываются мечты». А я желаю всем женщинам, чтобы таких встреч было много, и чтобы желания наши исполнялись всегда, особенно в женский день – 8 Марта.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ