ДВЕ СЕСТРЫ-СУХУМЧАНКИ

Это счастье, когда знакомишься с хорошими, достойными людьми. 25 лет назад я познакомился с двумя такими женщинами – сестрами Венерой и Светланой Возба. Сразу после Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. наша редакция стала распространять газету «Республика Абхазия» в центре г.Сухума в специализированном киоске. Бессменным продавцом стала Светлана Иосифовна. Своим теплым словом, открытой душой и чувством юмора она могла любому покупателю объяснить роль газеты в послевоенной Абхазии и необходимость покупать это издание. Благодаря такому общению с гражданами, центральный киоск редакции был всегда востребован. Сюда подходили читатели, просто прохожие и спрашивали свежие номера или как добраться до того или иного учреждения столицы.

Аккуратность, легкость, надежность в работе Светланы Возба были замечены другими редакциями, и вскоре в киоске появились на продажу практически все газеты, выпускаемые в Абхазии. Сегодня по семейным обстоятельствам Светлана не работает, и читатели с сожалением говорят об этом.

В Международный женский день мы желаем ей крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

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С сестрой Светланы Венерой я познакомился в том же киоске, когда она зашла туда, чтобы купить газету «Республика Абхазия». Венера Иосифовна всегда гордилась, что вышла из простой семьи, а значит, в жизни не боялась никаких трудностей.

Еще учась в школе, стала играть в баскетбол. Ее заметили и пригласили в секцию. Дальше больше – стала играть за сборную Абхазии, и довольно-таки успешно. Страсть к спорту и здоровому образу жизни не прошла и когда она училась в Сухумском педагогическом институте на биолого-географическом факультете. Уже вскоре ей присвоили звание «Заслуженный мастер спорта».

С 1984 года Венера Иосифовна свою трудовую деятельность начала в СФТИ, трудилась в разных отделах и отраслях. В 2003 году была награждена почетным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Венера была очень общительным, открытым человеком. Могла интересно рассказать различные истории и факты из традиционной жизни абхазов. Самое главное, что и жила она по канонам своего народа, соблюдая все правила этикета абхазской женщины.

В 2017 году она скоропостижно скончалась, но и сегодня она в памяти тех, кто ее знал.

Когда общаешься с такими женщинами, как Светлана, как была Венера Возба, чувствуешь, какая великая сила в нашей традиционной культуре, что присутствует в них – воспитанность, скромность, деятельность, душа настоящих абхазских женщин.

Эти качества – самая главная ценность.

Юрий КУРАСКУА

На снимке (слева направо): Венера, Светлана Возба.

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА