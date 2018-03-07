Для чего мои одноклассники на 8 марта искали кокосовое молочко?

Этот случай произошел со мной и с моими одноклассниками в то время, когда мы учились, кажется, в пятом классе (Гудаутская средняя школа № 5). На 8 Марта мы решили сделать нашей классной руководительнице Марине Владимировне Кокоскерия какой-нибудь оригинальный подарок. Собрали деньги, а мы, девочки, у ее коллег узнали, что она пользуется кремом для лица, который так и назывался «Кокосовое молочко». Этот крем, было решено, станет отличным подарком в Международный женский день, а к нему ребята пообещали купить красивый букет цветов. За подарками отправили мальчишек. Правда, ребят мы ждали долго. И решили, раз они задерживаются, наверное, они и нам хотят сделать приятное. Мы не ошиблись, мальчики купили нам по букетику роз. Но это была не основная причина их столь долгого отсутствия. Нашей учительнице Марине Владимировне, как мы и договаривались, они купили цветы, но кокосового молочка, по их словам, нигде не было, хотя искали долго.

– Мы посмотрели везде, где может продаваться кокосовое молочко, – помню, как эмоционально рассказывал мой одноклассник Эдгур Цугба, – даже у женщин, продающих на рынке фрукты. Но нам все говорили, кокосовое молочко в Абхазии вряд ли можно купить.

Но нас удивило, почему крем для лица мальчишки искали среди фруктов. Оказалось, что они искали не крем «Кокосовое молоко», а самый настоящий кокос с трубочкой. Как из рекламы шоколадного батончика «Баунти». Поняв это, все мы – и мальчики, и девочки – угорали со смеху… Оригинальным подарком в то 8 Марта мы не отличились. Нашей учительнице мы подарили классический букет, поздравили с праздником, правда, у нас было много интересных пожеланий. О случае с кокосовым молочком рассказать ей постеснялись. Но наше поздравление ей было очень-очень приятно.

Как так вышло с кокосовым молочком? Наверное, мы мальчикам не сказали, что надо купить крем, либо они нас не так расслышали. Вот так, наверное, и рождаются анекдоты и смешные истории.

Иногда думаю, если тогда наши мальчишки достали бы кокос и мы его подарили бы нашей учительнице, как бы она отреагировала? Думаю, все мы так же смеялись бы.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ