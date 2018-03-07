ОНИ ОТВОДИЛИ ОТ НАС БЕДУ…

АИААИРА – 25

Женщина на войне. Самой природой ей уготована великая миссия – дарить жизнь человечеству! Но женщина любит и умеет отдавать – любовь, доброту, внимание, заботу, чуткость. А еще – жизнь. Свою. Во имя жизни своих детей, во имя их мира и счастья. И женщина встала рядом с воином, с мужчиной. Об этом сложены стихи и песни. И люди преклоняют перед этим героизмом колени.

Война абхазского народа за свою независимость, за мирное солнце над своей землей – не исключение. Матери и сестры, жены и дочери стали в один ряд с мужчинами. Их подвиг оценен и почитаем народом. Над могилами тех героинь, кто не дошел до Победы, не вянут цветы. А перед теми, кто выстоял в горячих, жестоких буднях и сегодня строит новую жизнь, народ страны благодарно склоняет головы.

В канун Международного женского дня редакция предлагает высказывания ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, рядом с которыми воевали их родные и любимые женщины. Ветераны говорят об их беспримерном мужестве и вдохновляющем к ним внимании.

«Женщина-воин, на мой взгляд, – самое мужественное и трогательное создание на Земле, ведь в ней сочетаются такие, казалось бы, противоположные качества: женственность и суровость».

Ремзи Батрахтар

«Есть мнение, что война – не женское дело. Но женщины на войне творили чудеса, не уступая бывалым воякам-мужчинам. Я лично преклоняюсь перед их мужеством и отвагой».

Тариел Асландзия

«Женщины разделили с нами все тяготы войны. И это, конечно же, ободряло нас, мужчин. Они наравне с нами защищали Абхазию. Неоценим их вклад и в национально-освободительное движение нашего народа. Многое вынесли они на своих хрупких плечах».

Мушни Саманба

«На войне женщине не место, но история доказывает, что они там – спасительницы. На их хрупкие плечи ложится непосильная ноша. Но они могли одновременно выносить с поля боя раненого, тут же делать перевязку, успокоить какими-то нужными словами. Наравне с нами, мужчинами, шли в бой, и сколько при этом жизней спасли!»

Ирадион Чхабелия

«Женщина, вставшая рядом с мужчинами на войне, становилась и львицей, и мамой, и сестрой, и дочерью. Были моменты, когда девочки заставляли нас, мужиков, идти вперед, придавали нам силы. Даже в бою, хрупкие, нежные, они тащили на себе боеприпасы, заряжали автоматы, перевязывали раненых и вытаскивали их с поля боя. И все это одновременно. Женщины доказали нам, что они могут быть и матерями, и воинами.

Данил Зардания

«По природе такие понятия, как женщина и война, сочетаются плохо. Но что наши девочки делали на войне! Это уму непостижимо. Они нас поднимали в бой. Они порой заставляли нас выйти из укрытия, а иногда это казалось невозможным, но каждый сгорел бы со стыда, если бы оказался позади. Вот таким стимулом были для всех наши женщины.

А после войны?! Что им пришлось пережить! Они взяли на себя все тяготы жизни. Они прикрыли своих мужей и детей от всех проблем и невзгод тяжелой, длительной блокады. Эти бесконечные тачки на Псоу. Эта их безропотность и терпение».

Аслан Квициния

«Любая женщина, которая встала рядом с солдатами, медсестра ли она, готовит ли нам пищу или шьет обмундирование, все они – героини».

Даур Квициния

Высказывания ветеранов Отечественной войны народа Абхазии собрали Людмила ЛАЗБА, Людмила ДЖИНДЖАЛ

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: обществоАвтор: Высказывания ветеранов Отечественной войны народа Абхазии собрали Людмила ЛАЗБА, Людмила ДЖИНДЖАЛ