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КРАСОТА РЕСПУБЛИКИ В КАРТИНАХ 07.03.2018

КРАСОТА РЕСПУБЛИКИ В КАРТИНАХ

Творчество

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открыта «Весенняя выставка», на которой представлены работы известных абхазских мастеров, а также молодых художников.

Художник Сергей Цвижба, поздравив женщин Абхазии с весенним праздником, отметил, что эта выставка посвящена именно этому празднику.

Председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения отметил труд художников и пожелал им творческих успехов.


Номер:  22
Выпуск:  3623
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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