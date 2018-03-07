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07.03.2018
Номер: 22
Выпуск: 3623
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
КРАСОТА РЕСПУБЛИКИ В КАРТИНАХ
Творчество
В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открыта «Весенняя выставка», на которой представлены работы известных абхазских мастеров, а также молодых художников.
Художник Сергей Цвижба, поздравив женщин Абхазии с весенним праздником, отметил, что эта выставка посвящена именно этому празднику.
Председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения отметил труд художников и пожелал им творческих успехов.
Номер: 22
Выпуск: 3623
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс