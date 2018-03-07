АИААИРА – 25

АБХАЗСКИЕ ЖЕНЩИНЫ – это сила и основа страны. Они наравне с мужчинами не раз проходили исторические испытания нашей республики, особенно в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Преодолевая трудности, потери, горе, они не склоняют головы, так как осознают роль матери в наше сложное время. Их мудрость и крепость духа являются источником надежды на будущее.

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА