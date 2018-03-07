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07.03.2018
Номер: 22
Выпуск: 3623
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА
АИААИРА – 25
АБХАЗСКИЕ ЖЕНЩИНЫ – это сила и основа страны. Они наравне с мужчинами не раз проходили исторические испытания нашей республики, особенно в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Преодолевая трудности, потери, горе, они не склоняют головы, так как осознают роль матери в наше сложное время. Их мудрость и крепость духа являются источником надежды на будущее.
МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!
Номер: 22
Выпуск: 3623
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА