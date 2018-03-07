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АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РА
В преддверии международного женского праздника 8 Марта Торгово-промышленная палата РА организовала мероприятие-банкет в ресторане «Эрцаху», на который были приглашены представительницы женского бизнес-сообщества Республики Абхазия.
Мероприятие приурочено к созданию «Ассоциации женщин-предпринимателей Абхазии» при ТПП РА.
Организация была создана в целях реализации гражданских и социально-экономических прав женщин-предпринимателей и активизации их участия в жизни общества.
Председателем организации избрана Амра Григорьевна Ануа, гендиректор пивоваренного завода «Сухумский». Ее кандидатура была единогласно поддержана всеми абхазскими бизнес-леди.
Это является еще одним доказательством того, что абхазские женщины-предпринимательницы прекрасно справляются со своими обязанностями, в том числе и на руководящих должностях.
Всем известно, какое мужество проявляли многие абхазские женщины в дни Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., как наравне с мужчинами находились под вражескими пулями на боевых позициях, а в дальнейшем, после окончания войны, взвалив на себя финансовую ответственность за своих близких, достойно выдержали экономическую блокаду нашей республики.
Сегодня в сфере предпринимательства можно увидеть много достойных женщин, занимающихся крупным бизнесом, а также женщин, занимающих министерские посты, проявляющих себя в политической жизни страны и приносящих пользу своей Родине.
Торгово-промышленная палата РА организовала это мероприятие, чтобы еще раз подчеркнуть огромную роль, которую играет женщина в жизни своей семьи, в обществе и в целом в республике.
Номер: 22
Выпуск: 3623
Рубрика: экономика
Автор: Пресс-служба ТПП РА