ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ

С 7 по 10 марта в гостинице «Интер-Сухум» впервые состоится туристический форум- выставка VISIT APSNY и весенний фестиваль «Цветение мимозы».

Главная задача форума – привлечь внимание конкурентов и коллег к развитию туризма в Абхазии, к потенциалу туристической отрасли с учетом возрастающего потока туристов.

Организаторами форума-выставки VISIT APSNY и весеннего фестиваля «Цветение мимозы» являются «Абхазский союз туризма» и Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.

8 марта, в 11.00 ч., состоятся выставка-ярмарка промыслов и ремесел, мастер-классы ремесленников и художников, а также ярмарка-продажа и угощение гостей национальными напитками и блюдами.

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА