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07.03.2018
Номер: 22
Выпуск: 3623
Рубрика: экономика
Автор: Пресс-служба ТПП РА
ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ
С 7 по 10 марта в гостинице «Интер-Сухум» впервые состоится туристический форум- выставка VISIT APSNY и весенний фестиваль «Цветение мимозы».
Главная задача форума – привлечь внимание конкурентов и коллег к развитию туризма в Абхазии, к потенциалу туристической отрасли с учетом возрастающего потока туристов.
Организаторами форума-выставки VISIT APSNY и весеннего фестиваля «Цветение мимозы» являются «Абхазский союз туризма» и Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.
8 марта, в 11.00 ч., состоятся выставка-ярмарка промыслов и ремесел, мастер-классы ремесленников и художников, а также ярмарка-продажа и угощение гостей национальными напитками и блюдами.
Номер: 22
Выпуск: 3623
Рубрика: экономика
Автор: Пресс-служба ТПП РА