СВЕТ ИСКАНДЕРА

6 марта 1929 года великое счастье посетило дом сухумчанина Абдулы Искандера – в этот день у него родился сын, которого он назвал Фазилем. Приходили друзья, родственники, соседи, поздравляли счастливого отца с замечательным событием и, конечно, желали, чтобы новорожденный рос на радость родителям.

Приходили и, как принято в Абхазии, делились радостью, поселившейся в семье Искандеров. И каждый уносил с собой частичку радости и света искандеровского дома.

И когда в душе Фазиля начали рождаться божественные слова, и он излагал их на бумаге с щедростью чистого света, то этот свет стал переходить из одного сердца в другое, из одного дома в другой… И его было так много, что он стал переходить из одной страны в другую, с одного континента на другой, и в конце концов своей щедрой чистотой он разлился по всему земному шару.

Великий писатель современности Фазиль Абдулович Искандер своими классическими произведениями вошел и историю мировой литературы, сделал достоянием человечества традиционные духовные ценности абхазского народа, которые он впитал вместе с молоком матери.

И мир узнал о Стране Души еще больше.

Артавазд САРЕЦЯН, член Союзов писателей Абхазии и Армении

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН, член Союзов писателей Абхазии и Армении