ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ

Дорогие женщины!

Примите самые искренние и теплые поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Испокон веков вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в работе, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. Женщины Абхазии в разные периоды истории были истинной нравственной опорой нашего общества. Вы проявили настоящую выдержку и волю в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. В этом году мы встречаем 25-ю годовщину Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. Благодаря матерям Абхазии, которые воспитали достойных и отважных сынов, мы отмечаем эту великую дату с непоколебимой верой в будущее нашей страны. Хочу выразить глубокую благодарность нашим матерям и сестрам за мужество, мудрость и терпение, проявленные во время войны и в послевоенные годы. Я преклоняюсь перед матерями, воспитавшими храбрых воинов и настоящих патриотов своей Родины.

Дорогие наши мамы, бабушки, сёстры, дочери! Ваша поддержка, ваше присутствие вдохновляют нас на созидание. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, молодости, красоты, мира в ваших домах, радости и тепла на долгие годы.

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

Номер: 22Выпуск: 3623Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА