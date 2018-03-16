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ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам ликвидации последствий взрыва военного склада Министерства обороны в селе Приморском.
Программный менеджер Halo Trust в Республике Абхазия Исмет Заде проинформировал участников совещания о проделанной работе по очистке территории от взрывоопасных предметов.
К настоящему моменту специалистами Halo Trust очищено более одного миллиона квадратных метров. Как отметил Исмет Заде, жители села очень внимательно относятся к требованиям и рекомендациям организации по технике безопасности.
Президент поручил Премьер-министру направить дополнительные финансовые средства из бюджета Республики Абхазия на дальнейшую расчистку территории от неразорвавшихся снарядов.
Наала АВИДЗБА, пресс-секретарь Президента РА
Номер: 24
Выпуск: 3625
Рубрика: политика
Автор: Наала АВИДЗБА, пресс-секретарь Президента РА