ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам ликвидации последствий взрыва военного склада Министерства обороны в селе Приморском.

Программный менеджер Halo Trust в Республике Абхазия Исмет Заде проинформировал участников совещания о проделанной работе по очистке территории от взрывоопасных предметов.

К настоящему моменту специалистами Halo Trust очищено более одного миллиона квадратных метров. Как отметил Исмет Заде, жители села очень внимательно относятся к требованиям и рекомендациям организации по технике безопасности.

Президент поручил Премьер-министру направить дополнительные финансовые средства из бюджета Республики Абхазия на дальнейшую расчистку территории от неразорвавшихся снарядов.

Наала АВИДЗБА, пресс-секретарь Президента РА

Номер: 24Выпуск: 3625Рубрика: политикаАвтор: Наала АВИДЗБА, пресс-секретарь Президента РА