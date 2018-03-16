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16.03.2018

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам ликвидации последствий взрыва военного склада Министерства обороны в селе Приморском.

Программный менеджер Halo Trust в Республике Абхазия Исмет Заде проинформировал участников совещания о проделанной работе по очистке территории от взрывоопасных предметов.

К настоящему моменту специалистами Halo Trust очищено более одного миллиона квадратных метров. Как отметил Исмет Заде, жители села очень внимательно относятся к требованиям и рекомендациям организации по технике безопасности.

Президент поручил Премьер-министру направить дополнительные финансовые средства из бюджета Республики Абхазия на дальнейшую расчистку территории от неразорвавшихся снарядов.

Наала АВИДЗБА, пресс-секретарь Президента РА


Номер:  24
Выпуск:  3625
Рубрика:  политика
Автор:  Наала АВИДЗБА, пресс-секретарь Президента РА

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