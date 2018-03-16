ЮБИЛЕЙ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял писателя Николая Квициниа в день его 80-летия

Президент высоко оценил творческие достижения Николая Квициниа. «В непростые времена, в годы национально-освободительного движения Вы активно участвовали в жизни Абхазии. И сегодня Вы делаете очень многое. Наши читатели любят Ваши произведения. Поздравляю Вас с юбилеем и желаю крепкого здоровья», – сказал он.

Н.Квициниа поблагодарил Президента за прием, а также за поддержку в издании его произведений: «Вы помогаете мне в этом, за что я Вам благодарен». Он рассказал Президенту о своих творческих замыслах, которые хотелось бы реализовать.

Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария отметил, что в молодом возрасте он приходил к Николаю Квициниа со своими ранними стихотворениями. «Он вселял в нас надежду, подбадривал нас. В годы хрущёвской «оттепели» появилось известное поколение шестидесятников. В Абхазии появилась группа писателей и поэтов, чей голос звучал громко. Николай Квициниа – один из них. Литература – смысл его жизни. Он работает с раннего утра и до позднего вечера. Желаю ему и его семье крепкого здоровья»,– сказал Владимир Зантария.

Номер: 24Выпуск: 3625Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА