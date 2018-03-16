ТПП РА В ЧЕХИИ

Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с ее президентом Геннадием Гагулия приняла участие в международной туристической выставке «Holliday World Top Gastro & Hotel». Выставка проходила в столице Чехии Праге в выставочном центре «Prague Exhibition Grounds» с 15 по 18 февраля.

Международная туристическая выставка Holiday World – это крупнейшее событие такого рода не только в Чешской Республике, но и в Центральной Европе. В этом году в нем приняли участие представители более 500 туристических фирм Польши, Таиланда, Судана, Словении, Черногории, Словакии, Мальты, США, Австралии, Китая, Индонезии, Палестины, Мексики, Турции, Египта, Шри-Ланки, Перу, Болгарии и других стран.

Вся выставка была поделена на три зоны. В первой зоне был представлен информационный материал о туристическом потенциале стран и перспективах его развития. Во второй зоне разместились более 200 чешских компаний, занимающихся туристическим и гостиничным бизнесом. В третьей зоне демонстрировалось современное кухонное и гостиничное оборудование, предметы интерьера ведущих мировых производителей. Во время мероприятия состоялись различные мастер-классы, выставки культур разных государств. Здесь также можно было продегустировать национальную кухню разных стран мира.

Абхазия была представлена на выставке в качестве нового туристического маршрута в сфере мирового турбизнеса. Наш павильон «соседствовал» с такими странами как Италия, Тунис, Греция, Хорватия, Турция и другими.

Красочная абхазская экспозиция сразу же вызвала огромный интерес как у участников, так и у посетителей выставки. Гости павильона, в том числе и представители крупных фирм, непосредственно занимающиеся производством и продажей вина, с удовольствием дегустировали знаменитые абхазские вина, чачу, коньяк, чай, мёд, аджинджух, разные джемы и варенья, которые предоставили для выставки Торговый дом «Рубин», индивидуальные предприниматели Татьяна Арджения («Ах=арах»), Эльдар Шохин («Дары Абхазии»), Камила Квициния и другие.

Посетители павильона восхищались вкусовыми качествами абхазских яств, интересовались, где все это можно купить, и весьма сожалели об отсутствии поставок столь понравившейся им продукции в Чехию.

Особым спросом, как ни странно, пользовалась аджика. Посетители стенда, понимая, что это перец, намазывали аджику на хлеб в большом количестве, пробовали, говорили: «Вкусно» и тут же просили продать им, ну хоть немного. Пользуясь случаем, многие спрашивали контакты производителей, продукция которых была представлена в абхазском павильоне, с целью заключения договоров на поставку ее в свои государства.

Большой интерес вызвала и печатная продукция на чешском языке, информирующая о туристическом, сельскохозяйственном и инвестиционном потенциале Республики Абхазия. Ее для выставки подготовили в ТПП специально. Также специально была разработана и памятка «Как попасть в Абхазию», которая пользовалась огромным спросом.

В процессе бесед с посетителями павильона выяснилось, что многие знают о нас не понаслышке: кто-то посещал нашу республику в советский период, а кто-то знаком с нашей историей и событиями, связанными с грузино-абхазской войной 1992-93 гг. Но самое приятное было слышать: люди знают, что Республика Абхазия – это независимое государство. И тут же, несмотря на наличие памятки «Как попасть в Абхазию», люди спрашивали, каким видом транспорта можно добраться до Абхазии, через какие страны это легче сделать, интересовались ценами на отели и продукты питания, языком общения, вероисповеданием и многим другим.

В то же время посетители отмечали, что в интернете очень мало информации о нашей республике, и не всегда она правдива. Представители многих туристических фирм заявляли о готовности сотрудничать с абхазскими туристическими фирмами с целью развития иностранного туризма. Они сетовали на отсутствие рекламы на информационных телевизионных порталах и на дезинформацию, распространяемую грузинскими посольствами и представителями грузинских диаспор в зарубежных странах.

16 февраля абхазский павильон посетил торговый представитель Российской Федерации в Чешской Республике Сергей Ступарь. А на следующий день, 17 февраля, от имени Посольства России в Чехии гостем павильона стал первый секретарь посольства Александр Мовчан.

– Мы считаем весьма успешным участие Абхазии в данной выставке. Такого рода мероприятия способствуют повышению имиджа и популяризации Республики Абхазии на международном уровне. Дни участия в ярмарке для сотрудников Торгово-промышленной палаты и в первую очередь для ее президента Геннадия Леонидовича Гагулия были весьма насыщенными не только общением, но и переговорами. Несмотря на интриги и препятствия, чинимые нашими недоброжелателями, участие Абхазии в Пражской выставке было важным и продуктивным, – сказала вице-президент ТПП РА Тамила Мерцхулава.

Теперь самое время рассказать о тех самых недоброжелателях. Еще накануне приезда абхазской делегации в Чехию за ее спиной в Праге начала развиваться интрига. В адрес организаторов выставки стали поступать угрозы, протесты по поводу участия в ней Абхазии как независимого государства. Представители проживающей в Праге грузинской диаспоры грозились облить абхазскую экспозицию черной краской и сорвать постеры.

Необходимо отметить, что организаторы выставки искренне переживали по поводу происходящего и сделали все, чтобы наша республика осталась в числе участников. Давление грузинского посольства в Чехии на министерство регионального развития Чехии и требование к администрации выставки закрыть абхазский павильон не увенчались успехом.

– Как ни старались наши недоброжелатели, действия грузинской стороны оказались провальными. Во избежание провокаций, о которых заявляли представители грузинской диаспоры, руководство выставки предоставило абхазской делегации официальную охрану в день открытия выставки на полный рабочий день, – сообщила Тамила Мерцхулава.

Чтобы оправдать свой провал грузинские власти способствовали появлению публикаций с громкими заголовками: «Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке», «Чешские и грузинские политики протестуют против того, что Абхазия представлена на выставке в Праге как независимая страна».

Представляем вниманию читателя выдержки из этих материалов.

Как сообщает http://abkhazeti.info, посол Грузии в Чехии Заал Гогсадзе заявил: «Мы находимся в постоянном контакте с чешской стороной в связи с вопросом участия т.н. торгово-промышленной палаты Абхазии в выставке. Посольство приняло все имеющиеся у него меры. Мы провели ряд встреч. Поскольку организатором этой выставки была частная компания «Инхеба», координация чешской стороны с организаторами выставки носила ограниченный характер. Официальная сторона Чехии еще раз подтвердила нам твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и отметила, что такие факты не должны повториться.

Разумеется, мы продолжим активную работу с чешской стороной. Как известно, политика непризнания является одним из главных приоритетов нашей деятельности».

В свою очередь https://jam-news.net сообщило, что «представители Абхазии приняли участие в международной туристической выставке в Праге Holiday World-2018 15-18 февраля в качестве представителей независимого государства. Делегация, которая была представлена на выставке как «Торгово-промышленная палата Абхазии», привезла рекламные материалы о туристическом потенциале Абхазии, местные алкогольные напитки и продукты.

– Мы хотим, чтобы как можно больше жителей Чехии узнали об Абхазии, и интерес к нашему павильону большой, – сказала журналистам представительница делегации, назвавшаяся Ирадой.

Старший советник посольства Грузии в Чешской республике Михеил Чхиквадзе говорит, что грузинская сторона приняла все меры, чтобы не допустить участия Абхазии в таком статусе, однако это не дало результатов, так как, по его словам, Holiday World организовала частная компания, повлиять на решение которой не могли ни грузинская, ни чешская стороны. «Так называемая «Торгово-промышленная палата Абхазии» также была зарегистрирована на выставке в качестве частной компании», – заявил советник посольства.

По информации https://jam-news.net, участие Абхазии вызвало недовольство и некоторых чешских политиков.

«Это позор для Чехии, – сказал чешский парламентарий Яромир Штетина журналистам. – Мне стыдно за министерство регионального развития Чехии, которое допустило их присутствие в таком статусе на этой выставке, и я считаю, что оно должно извиниться (перед грузинской стороной)».

Это классическая провокация», – прокомментировал ситуацию международный обозреватель чешской газеты «Господарские новины» Ондра Соукуп. По его мнению, инициатором участия абхазской делегации стала некая группа, «которую подкармливает кто-то из Кремля».

«Это те же силы, которые зарегистрировались в Чехии как неправительственная организация Дружбы с народом Донбасса. Это отработанная технология и бороться с ней крайне затруднительно», – сказал Соукуп.

Не знаем, кто готовил последнюю публикацию, но обратите внимание как сделаны фотографии – непрофессионально и исподтишка… Журналисту не хватило смелости сделать это открыто? Искажено и имя сотрудницы ТПП. Получается, брали интервью даже не представившись? Боялись раскрыть карты?

Забавной в этой ситуации является очередная попытка грузинской стороны и её европейских союзников принизить значение участия в международной выставке Республики Абхазия, а участию абхазской делегации придать сугубо коммерческий характер.

Впрочем, бог с ними, с грузинскими послами и ничего из себя не представляющим чешским политиком, как и с известным только в очень узких кругах журналистом…

Стоит напомнить, что Грузия уже не первый раз ставит палки в колеса Торгово-промышленной палате Абхазии и всячески мешает проводимой ею работе за пределами нашей республики.

Складывается впечатление, что сотрудники грузинских посольств денно и нощно следят за нами, вынюхивают – а не собирается ли в очередной раз ТПП РА принять участие в ярмарочно-выставочных мероприятиях, пресс-конференциях, форумах, презентациях, посвященных открытию ее представительств. И узнав что-то, тут же бьют во все колокола, пытаясь помешать процессам, которые палата выстраивает на протяжении многих лет, запугивают бизнес-сообщества, оказывают давление на МИД иностранных государств, требуя ликвидацию представительств ТПП.

Во время участия в международных выставках у палаты уже были сложности во Франции, в Италии, Греции и Сербии. Давайте вспомним Черногорию, где в 2016 году ТПП принимала участие в 25-й Международной многопрофильной выставке туризма, гостиничного оборудования и гостеприимства «METUBES». Тогда, под давлением посольства Грузии, организаторы выставки закрыли наш павильон, а делегацию палаты заставили покинуть «Экспо-центр» в сопровождении сотрудников полиции!

Невозможно забыть и вмешательство Грузии в процесс заключения соглашений о двустороннем сотрудничестве с торгово-промышленными палатами разных стран. ТПП РА годами ведет переговоры, убеждая своих потенциальных партнеров в том, что Абхазия – это независимое, демократическое государство, и что ее бизнес-сообщество желает установить новые и расширить старые торгово-экономические связи с интересующими ее предпринимательскими кругами, так как для палаты – это первостепенная задача. И пройдя столь сложный путь, и заключив договор о двустороннем сотрудничестве, по приезду домой весьма неприятно получать письма, в которых говорится о расторжении этого договора, из-за оказанного Грузией давления.

И таких примеров очень много. Самое интересное – грузины уверены, что ТПП выполняет поручения правительства Абхазии и действует под его «чутким руководством».

Многие и не подозревают, каких трудов стоит пробить участие в выставках и разного рода встречах. А им зачастую предшествуют многомесячные, а то и многолетние переговоры и тщательная подготовка. То есть почва подготавливается задолго до поездки на мероприятие.

Наверное, стоит еще раз напомнить, что участие в выставках – это весьма дорогое «удовольствие». Для тех, кто сетует на якобы трату госсредств сообщаем: все поездки осуществляются исключительно за счет средств ТПП! Это серьезные расходы, но мы понимаем важность представления Абхазии на международных площадках.

Хорошо, что у нас есть люди, которые осознают, что участвуя в выставках, ТПП РА в первую очередь представляет Республику Абхазия. Интерес многочисленных гостей к абхазской экспозиции, их вопросы о нашей стране способствуют формированию положительного общественного мнения и повышению имиджа Абхазии в глазах мирового сообщества.

– Участие ТПП РА в подобного рода мероприятиях не только позволяет нам набраться опыта и найти реальных партнеров для бизнеса в разных сферах, но и выводит нашу республику на мировой рынок туризма. Мы выиграли Отечественную войну народа Абхазии, но до сих пор проигрываем информационную. Именно поэтому руководство ТПП РА и впредь намерено использовать любую возможность, чтобы заявлять об Абхазии на разного рода площадках, – сказал, подводя итоги поездки в Прагу, президент ТПП Геннадий Гагулия.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА