«КЛЕВЕТА ГОЛОСЛОВНАЯ» НЕ ПО АДРЕСУ...

Письмо в редакцию

В газете «Республика Абхазия» (№ 12) от 12-13 февраля сего года, под рубрикой «Письмо в редакцию», появилась публикация Владимира Харания – «Клевета голословная»! Он ТАК и пишет: «Господин Марухба (Марыхуба. – И.М.), Вы меня оклеветали без каких-либо на то оснований... Оклеветали Вы меня публично и голословно, что преследуется законом...»!

Он в «письме» приводит фотоснимок страницы 188 из моей книги «Против фальсификации вопросов истории Абхазии», вышедшей в ноябре 2017 года. Я пишу на этой странице, что «профессиональный юрист Харания Владимир Львович умышленно отказался переводить на русский язык бзыпский диалект абхазского языка, на котором разговаривал подсудимый Рамзи Хашиг. Назначенный судом для допроса подсудимого, переводчик с абхазского на русский и обратно, правовед Харания, хорошо владеющий и знающий абхазский язык, издавший несколько книг по отраслевому юридическому словарю и литературе по судопроизводству на абхазском языке, взял самоотвод, «аргументируя» тем, что он якобы не понимает большую часть показаний подсудимого Хашиг…»

Я, как автор страницы 188 своей книги, обладая газетной информацией из газеты «Эхо Абхазии» (№ 10 от 25 марта 2014 года), где сказано, что профессионал Владимир Харания, знающий абхазский язык в совершенстве, отказался переводить один из диалектов абхазского языка, на котором давал показания подсудимый Хашиг Р.Х., имею право делать и свои выводы. Возникает вопрос: «Почему переводить отказался профессиональный юрист и человек знающий абхазский язык?» Ведь после «самоотвода» Харания, показания подсудимого Хашит переводили же другие простые абхазы – Мимоза Кортава, завуч одной из сухумских школ и Далила Кишмария, вольнонаёмный бухгалтер МВД Абхазии, филолог по образованию…

Вы, господин Владимир Львович Харания, без каких-либо на то оснований, голословно оклеветали меня через авторитетную газету «Республика Абхазия»! Подобное деяние – преследуется законом! Государственно-официозную нашу газету превратили в общественный судебный орган, трибуну, на страницах которой Вы выясняете свои отношения с неугодными Вам людьми! Без суда и следствия, Ваши односторонние утверждения, что якобы «основной целью моих стараний – внести раздор между членами одной семьи», не состоятельны, голословны! На то надо иметь вердикт суда! Ваши регалии в юриспруденции – «адвокат, юрист II класса» здесь бессильны! И это Вы хорошо знаете: видимо, сознательно вводите читателей газеты в заблуждение! А этот Ваш поступок, уж никак не вписывается в морально-этический Кодекс Апсуара («Абхазство»).

Игорь МАРЫХУБА, историк

15 февраля 2018 года

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Игорь МАРЫХУБА, историк