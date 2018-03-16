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16.03.2018
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета
УЛЫБНИТЕСЬ
Да что там коня на скаку!.. Есть женщины в русских мегаполисах – легким поворотом руля останавливают до 1000 автомобилей.
***
Женщина устроила ДТП.
К ней подходит приехавший гаишник и говорит:
– Права…
Женщина:
– Я всегда права!
***
Беседуют две девушки:
– Ну что нового в автошколе? Как у тебя с вождением? Получается?
– Да! Всё отлично, только вот пешеходов пока не замечаю…
***
Женщина за рулем возмущенно говорит своей спутнице:
– Посмотри на этого кретина впереди: совершенно не умеет держать дистанцию, едет прямо перед нами.
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета