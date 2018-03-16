УЛЫБНИТЕСЬ

Да что там коня на скаку!.. Есть женщины в русских мегаполисах – легким поворотом руля останавливают до 1000 автомобилей.

***

Женщина устроила ДТП.

К ней подходит приехавший гаишник и говорит:

– Права…

Женщина:

– Я всегда права!

***

Беседуют две девушки:

– Ну что нового в автошколе? Как у тебя с вождением? Получается?

– Да! Всё отлично, только вот пешеходов пока не замечаю…

***

Женщина за рулем возмущенно говорит своей спутнице:

– Посмотри на этого кретина впереди: совершенно не умеет держать дистанцию, едет прямо перед нами.

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета