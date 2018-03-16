5 ПРАВИЛ УСВОЕНИЯ КАЛЬЦИЯ

Зимой мы редко видим солнышко, а без него организм вырабатывает мало витамина D, который нужен для усвоения кальция. Поэтому особенно важно соблюдать некоторые правила.

1. Ограничьте кофе, алкоголь и газированные напитки. Меньше сахара и соли. Также не увлекайтесь щавелем, шпинатом и соей. Все эти продукты способствуют выведению кальция.

2. Занимайтесь физкультурой. Без физических упражнений, как и при чрезмерных нагрузках, всасывание кальция затруднено. А вот умеренные спортивные занятия способствуют его усвоению.

3. Обратите внимание на витамины D и Е в пищевых продуктах. Они тоже улучшают усвоение кальция. Поэтому не забывайте про жирную рыбу и орехи.

4. Ешьте продукты и принимайте препараты, содержащие кальций, во второй половине дня. Дело в том, что он лучше усваивается ночью.

5. Обязательно включите в рацион кисломолочные продукты. Они и кальций содержат, и работу кишечника улучшают, что необходимо для лучшего его усвоения.

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы