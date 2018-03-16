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5 ПРАВИЛ УСВОЕНИЯ КАЛЬЦИЯ
Зимой мы редко видим солнышко, а без него организм вырабатывает мало витамина D, который нужен для усвоения кальция. Поэтому особенно важно соблюдать некоторые правила.
1. Ограничьте кофе, алкоголь и газированные напитки. Меньше сахара и соли. Также не увлекайтесь щавелем, шпинатом и соей. Все эти продукты способствуют выведению кальция.
2. Занимайтесь физкультурой. Без физических упражнений, как и при чрезмерных нагрузках, всасывание кальция затруднено. А вот умеренные спортивные занятия способствуют его усвоению.
3. Обратите внимание на витамины D и Е в пищевых продуктах. Они тоже улучшают усвоение кальция. Поэтому не забывайте про жирную рыбу и орехи.
4. Ешьте продукты и принимайте препараты, содержащие кальций, во второй половине дня. Дело в том, что он лучше усваивается ночью.
5. Обязательно включите в рацион кисломолочные продукты. Они и кальций содержат, и работу кишечника улучшают, что необходимо для лучшего его усвоения.
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы