Главная




 
ЕСЛИ «ЗАВЯЗАТЬ» С КУРЕНИЕМ 16.03.2018

ЕСЛИ «ЗАВЯЗАТЬ» С КУРЕНИЕМ

Через 20 минут ваше кровяное давление придет в норму.

Через 48 часов весь никотин выведется из вашего тела. Ваши вкусовые и обонятельные функции возвратятся в норму.

Через 72 часа уровень силовых качеств увеличится.

Через 2 недели ваше кровообращение ускорится и продолжит улучшаться.

Через 3-5 месяцев ваш кашель и проблемы с дыханием исчезнут, поскольку объем легких увеличится на 10%.


Номер:  25
Выпуск:  3626
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

Возврат к списку

 