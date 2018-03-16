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16.03.2018
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
ЕСЛИ «ЗАВЯЗАТЬ» С КУРЕНИЕМ
Через 20 минут ваше кровяное давление придет в норму.
Через 48 часов весь никотин выведется из вашего тела. Ваши вкусовые и обонятельные функции возвратятся в норму.
Через 72 часа уровень силовых качеств увеличится.
Через 2 недели ваше кровообращение ускорится и продолжит улучшаться.
Через 3-5 месяцев ваш кашель и проблемы с дыханием исчезнут, поскольку объем легких увеличится на 10%.
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы