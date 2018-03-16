ЕСЛИ «ЗАВЯЗАТЬ» С КУРЕНИЕМ

Через 20 минут ваше кровяное давление придет в норму.

Через 48 часов весь никотин выведется из вашего тела. Ваши вкусовые и обонятельные функции возвратятся в норму.

Через 72 часа уровень силовых качеств увеличится.

Через 2 недели ваше кровообращение ускорится и продолжит улучшаться.

Через 3-5 месяцев ваш кашель и проблемы с дыханием исчезнут, поскольку объем легких увеличится на 10%.

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы