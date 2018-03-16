ИСЧЕЗНУВШИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Античный мир восхищался доблестью спартиатов, но осуждал спартанок за их распутство и презрение к мужьям. Но как самые сильные и смелые мужчины мира позволили такое? Ответ дал древнегреческий философ Аристотель.

Он писал, что законодатель и политик Спарты Ликург, желая сделать государство закаленным, вполне достиг своей цели по отношению к мужчинам. Но женщины аскетизму и строгости законов воспротивились, и «ему пришлось отступить».

Маловероятно, что легендарная Елена Прекрасная была такой уж красавицей, как утверждал Гомер. Ведь она была спартанкой, а девушки этой страны рядом с женственными афинянками смотрелись, скорее, как мужчины: мускулистые, в одежде из грубой ткани, без украшений и косметики. Спартанки были далеки от романтики, во всем соревновались с мужчинами и часто главенствовали над ними. Плутарх называл их «чересчур дерзкими», Еврипид – «обнажающими бедра». Наконец, Аристотель прямо обвинил женщин в том, что из-за них Спарта «лишилась своей былой военной мощи» и пала!

Воспитание воина

Версию о том, что слабых и больных младенцев в Спарте бросали со скалы, придется оставить на совести Плутарха. Поскольку детских останков по сей день в ущелье Апофеты у горы Тайгет не найдено... Тем не менее любого юного спартанца подвергали испытаниям буквально с колыбели. В семь лет их забирали у родителей и отправляли в дальние лагеря, где мальчики упражнялись с копьями и мечами. Наставники постоянно их ссорили, провоцируя драки. Сильнейших в схватках ставили во главе детских команд.

Спали мальчики на тростнике, который ломали голыми руками, для тепла добавляли в подстилки крапиву: обжигая кожу, она немного согревала тело. Жили впроголодь. Считалось, что скудная еда сделает детей здоровыми, способными в будущем подолгу обходиться без пищи на войне.

Круглый год мальчики носили грубые шерстяные плащи, надевая их прямо на голое тело. «За любую цветную полоску, нашитую на рубище, наказывали», – утверждал Плутарх. Если верить ему, наказания сыпались на головы детей то и дело. Например, «юного Скирафида высекли за то, что ровесники его часто обижали». Тем не менее будущие воины «гордо и весело соревновались», кто достойнее перенесет розги наставников. Такие состязания даже имели название – «диамастигосис».

Взрослые спартиаты считались лучшими воинами античного мира. Длинноволосые и бородатые, они отважно шли в бой в ярко-красных плащах. Как считал их легендарный законодатель Ликург, длинные волосы и бороды «красивых делают еще прекраснее, а безобразных страшнее для врага». Пятна крови на красном были незаметны, и спартиаты казались неуязвимыми для стрел и кинжалов противника.

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы