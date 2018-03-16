КРАХ ЖЕЛТОГО КИДАЛЫ

Около 80 лет назад в США была совершена грандиозная афера с фиктивным банком. Прошла она настолько талантливо и изящно, что даже Голливуд не устоял и снял по мотивам этой истории комедийный фильм «Афера» с Робертом Редфордом и Полом Ньюманом в главных ролях. Но немногие знают, что фильм основан на реальных фактах из биографии Джозефа Уэйла, одного из самых знаменитых мошенников Соединенных Штатов.

Родители Джозефа Уэйла познакомились в Чикаго. В 1875 году в семье француженки и немца, нашедших свою любовь в Новом Свете, родился мальчик.

Семья жила скромно. Поэтому мальчик по имени Джозеф стал трудиться с ранних лет. Свою трудовую биографию он начал в грязном баре на окраине Чикаго. Но уже в 16 лет Джозеф понял, что провести жизнь, как родители, стоя за прилавком бакалейного магазина, ему не хочется.

Черты авантюриста и обманщика у Уэйла проявились очень рано. Жульническая натура требовала всяческих подвигов, ведь с самого детства он искал применения своим способностям. Свое прозвище Желтый Кидала (Yellow Kid) Джозеф получил за пристрастие к желтым галстукам и носовым платкам.

В 17 лет Джозеф бросил учебу и устроился коллектором в банк. Потом он стал коммивояжером. Но страсть к жульничеству тут заговорила во весь голос. Юный коммивояжер варил настой из коры деревьев и добавлял в него для вкуса и запаха немного ликера. И вместе с нанятым таким же, как он, прохиндеем колесил по американской глубинке, предлагая собственноручно изготовленное «волшебное» средство от глистов.

Джозеф Уэйл обладал полным набором талантов афериста: у него имелись фантазия, выдержка, смелость, незаурядный ум, умение просчитывать каждый свой шаг, при этом он превосходно разбирался в людях.

Благодаря простой схеме мошенник зарабатывал в неделю от 2 до 5 тысяч долларов. Такие деньги Уэйл зарабатывал на бездомных собаках. Афера заключалась в следующем. Уэйл, одетый в шикарный костюм, с массивным бриллиантом в заколке для галстука, входил в бар с собачкой на поводке, на шее которой позвякивали медали. И начинал, отхлебывая бурбон, рассказывать бармену, что эта собака – породистая, она завоевала множество призов на престижных выставках. Затем он спохватывался, говорил, что ему срочно надо в банк. Он просил бармена присмотреть за собакой и уходил. А через некоторое время, в бар входил Бакминстер (его подельник). Увидев собачонку, он приходил в восторг: дескать, такого пса он давно ищет, поскольку обещал умершей жене держать в доме собаку именно такой породы. Да вот беда – он никак не может ее найти. В итоге он предлагал продать ему пса за 100 долларов. Бармен, конечно, не соглашался. «Вдовец» настаивал и повышал цену до 300 долларов. В итоге он оставлял бармену 50 долларов залога и свою визитку с условием, что бармен попытается уговорить хозяина.

После этого в бар возвращался убитый горем Уэйл. Он сообщал, что разорился и на счету у него теперь ни цента. Бармен тут же предлагал ему продать собаку. После длительного торга сходились на 200 долларах. Уэйл получал деньги и уходил. А бармен бежал к телефону и звонил «покупателю», которого, разумеется, и в помине не было.

В лучшие дни Уэйл с компаньоном продавали до 10 собак. Они сотрудничали с питомником, где бродячих собак приводили в божеский вид – мыли, стригли, цепляли медали.

Казалось, что освоенный аферистом «творческий метод» будет кормить его всегда. Но уже с 1950 года в жизни Уэйла все пошло прахом. Сначала арестовали Бакминстера. Затем с поличным взяли еще нескольких сообщников афериста.

Джозеф Уэйл скончался в возрасте 100 лет в приюте. Похоронили его на чикагском кладбище в могиле для нищих.

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы